شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تبدأ نقل مقلب قمامة سندوب إلى مدفن صحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إشارة البدء لنقل مقلب قمامة سندوب، الذى يمثل قنبلة موقوتة بمدخل مدينة المنصورة، إلى المدفن الصحى بمنطقة «قلابشو» بعد تطويره، إذ تم تسليم الهيئة العربية للتصنيع الموقع بالكامل على مساحة 15 فدانًا، للبدء فى إجراءات النقل، وإنشاء مصنع تدوير القمامة الجديد، واصفًا ما حدث بأنه «إنجاز تاريخى».

وبدأت اللوادر والمعدات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فى نقل المخلفات، بحضور المحافظ، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوى، السكرتير العام، ولفيف من قيادات البيئة بالمحافظة، وفى أثناء ذلك عثر العمّال على «لورد كامل مدفون» تحت المخلفات.

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وقال «مختار»، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم نقل المقلب الذى يضم مليونًا و300 ألف طن مخلفات فى أقل من 3 أشهر للمدفن الصحى بـ«قلابشو»، كما سيتم إنشاء المصنع بالتوازى، على أن ينتهى العمل خلال 6 أشهر، وبذلك يتم القضاء نهائيًا على مشكلة القمامة بمدينة المنصورة و6 مراكز مجاورة، كما سيتم القضاء نهائيًا على ظاهرة المقالب الوسيطة التى لجأت لها المحافظة مضطرة، بعد أن توقفت الشركة العاملة فى مصانع التدوير عن العمل بشكل مفاجئ. وأضاف «مختار»: «بعد الانتهاء من مصنع تدوير القمامة بسندوب سيتم إنشاء 4 مصانع أخرى فى عدد من المراكز للقضاء على مشاكل القمامة والتخلص الآمن منها»، ووعد بالبدء فى تنفيذ فكرة جمع القمامة من المنبع من المنازل من خلال طرح ممارسة وكراسة شروط لإسنادها لإحدى الشركات العاملة فى المجال».

وترجع أزمة المقلب إلى 1989، عندما قررت المحافظة نقل المقلب القديم الموجود على الطريق السريع إلى «سندوب»، وتم نقل آلاف الأطنان منها، حتى بدأت القمامة تشتعل ذاتيًا بفعل التحلل الكيميائى، ما تسبب فى بوار العديد من الأفدنة الزراعية بجواره، فى حين تصاعدت مطالبات الأهالى بالتخلص من المقلب الذين وصفوه بـ«الهرم الرابع».

وفى 2012، وقّع اللواء صلاح المعداوى، المحافظ السابق، عقدًا مع شركة «ريتشلاند» لخدمات البيئة، ينص على استغلال «مقلب سندوب» لتوليد الطاقة الكهربائية بطرق علمية من خلال إعادة تدوير المخلفات، وإنشاء مصنع لإنتاج وحدات المعالجة، وتسويق المنتجات الثانوية، لكن لم يتم تنفيذ المشروع، وفى أكتوبر 2014، تعاقدت المحافظة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة 5 أفدنة بجوار المقلب، وفى مارس 2015 أغلقته المحافظة نهائيًا.