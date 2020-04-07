شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطالب القطاع الخاص بعدم المساس بالرواتب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى شكره لكل العناصر الطبية الموجودة فى مصر، داعيًا الجميع إلى توجيه التحية لهم شكرًا وعرفانًا على ما قدموه من جهد وتضحيات، قائلاً: «هذا دورهم وحان وقته الآن، هذه مواجهة وحرب، ونحن مقدرون ذلك، وأى تقدير سنحاول عمله بحافز أو بكلام من هذا القبيل يعكس تقديرنا الحقيقى لهذا الجهد وهذه التضحيات».

وأضاف خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، الثلاثاء، والمخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا المُستجد» أن شركات القطاعين العام والخاص، ينبغى أن تستكمل عملها، كما يجب أن تكون مؤمنة بالجهد المشترك بين القوات المسلحة ووزارتى الصحة والداخلية، كى تستمر وتيرة العمل بالشكل المطلوب، مستدركًا: «أنا لست مع تعطيل عمل الدولة ووقف الحياة بشكل كامل، لأن هناك ملايين العاملين من الناس، لكن من الممكن تخفيض الأعداد، فتم وقف الجامعات والمدارس التى تحرص الدولة عليها وعلى مستقبل أبنائنا، فهذا التزام ومسؤولية، وأقول لكل أب وأم لديه ابن فى التعليم: لا تقلق فنحن مستعدون لاتخاذ أى إجراء، ولكننا لن نضيع مستقبل أولادكم أبدًا».

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الرئيس عبدالفتاح السيسى يستمع إلى شرح حول الاستعدادات والجاهزية

وأشار «السيسى» إلى أنه عندما جرى إيقاف المدارس والجامعات، تم إبعاد كتلة بشرية كبيرة كبيرة (20 أو 22 مليونًا) عن التجمعات التى قد تؤذيهم، بالإضافة إلى تخفيض الأعداد لـ50% أو أكثر، وعلى رأسهم كبار السن، أمّا فيما يتعلق بالقطاع الخاص؛ فعليه أن ينتبه لهذا دون أن يمس برواتب العاملين، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم جميعًا، والدولة ستساعده فى ظل الظروف الحالية، مردفًا: «نستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون أى تجمعات حفاظًا على سلامتهم.. ولا تزال القوات المسلحة والشرطة تعمل بكل قوة لتأمين جميع الاتجاهات وطبعًا من ضمنها الجزء اللى بنتكلم عليه فى شمال سيناء.. بس النجاحات التى تحققت.. تحققت لأن الشعب كان موجود وبيقدم من خلال أبنائه شهداء ومصابين».

وأوضح «السيسى» أن عرض قوات الجيش جاء ليطمئن الشعب، وأن هناك نسقًا آخر جاهزًا بقدراته ومستعدًا للتدخل بكل إمكاناته، فالقوات المسلحة هى درع مصر وسندها، وهى فى خدمة شعبها وأمنه وسلامته واستقراره، واستكمل: «فيما يخص الأقنعة من فضلكم نوسّع حجم التوزيع دون تكلفة».. أما الإمداد والتموين، فكل الإجراءات التى تتخذها الدولة هدفها أن تكون السلع موجودة ومتوفّرة للناس بسعر كويس، وليس هناك مشكلة على الإطلاق والسلع متوفرة والاحتياطى الموجود الخاص بالاستراتيجية مستقر، والحد الأدنى منذ أن توليت حتى الآن لم يقل عن 3 أشهر».

ونصح «السيسى» بضرورة استمرار المواطنين فى اتخاذ جميع الأساليب الوقائية من انتشار العدوى، وتابع: «عند نزولى الشارع لم أشعر بإجراءات الناس وانتباهها..

ويجب على المواطنين ارتداء الكمامات والاهتمام بسلامتهم».