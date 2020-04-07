شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ملتزمون بسداد الديون الخارجية في مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بالفعل البدء في الإنفاق الـ100 مليار جنيه التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستحد.

وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الأموال المقدرة للعمالة غير المنتظمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة مطالبة بضخ نفقات لم تكن في الحسبان مثل بدل العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بسداد جميع الديون الخارجية في مواعيدها.