شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة: «قرض المليون جنيه» مرتبط بعدم الاستغناء عن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أصحاب المشروعات الصغيرة في نظرها هم رجال أعمال يعملون طيلة الوقت في تحدٍ دائم. وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالحفاظ على المشروعات الصغيرة من أجل الهدف الأكبر وهو الحفاظ على العاملة. وكشفت «جامع» تفاصيل المبادرة التي أطلقتها الوزارة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير قرض استثنائية بمليون جنيه، مؤكدة أن القرض مرتبط بعدم الاستغناء عن العمالة.

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