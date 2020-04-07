شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هيكل: الحكومة والقطاع الخاص يستطيعان القيام بدور كبير في أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن البنوك المركزي حول العالم تعلمت الدرس من الأزمة المالية السابقة، مؤكدًا أن قراراتها كانت سريعة بشكل ملحوظ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «هيكل» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن البنوك المركزية حول العالم، أنقذت العالم من أزمة اقتصادية كبيرة، من خلال ضخها للسيولة في الأسواق.

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وأشار «هيكل» إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة «كورونا» بحكمة وبطريقة جيدة، مؤكدًا أن البنك المركزي تعامل مع أزمة «كورونا» ممتاز جدًا.

وأوضح «هيكل» على أنه أبلغ جميع العاملين في شركاته بأنه لن يتم الاستغناء عنهم، وأن صحتهم أهم، موضحًا أن بعض العاملين يعملون من المنزل طبقًا لطبيعة عملهم التي تسمح لذلك، مؤكدًا أنه لم يخفض مرتبات العاملين لديه باستثناء بعض المديرين الكبار.

ولفت «هيكل» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة «كورونا» كانت غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها بمثابة «وسادة» هوائية لمواطن يسقط من أعلى، موضحًا أن الحكومة والقطاع الخاص يستطيعان القيام بدور كبير في أزمة «كورونا»