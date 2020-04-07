شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تسير في الطريق الصحيح وسنخرج من الأزمة أقوى مما كنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاجتماع المغلق أمس الأثنين، وتابع:«قال بالنص الشعب المصرى وقف مع الدولة في إجراءات الإصلاح الاقتصادى وجه الدور الذي تقف فيه الدولة معه».

وأضاف «معيط» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى هو الذي تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادى وهو الذي دعم دور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشدداً على مصر ستتجاوز هذه الأزمة وستخرج أقوى مما كانت عليه.

واستطرد وزير المالية قائلاً:«أطمئنوا مصر بخير واقتصادها بخير وسنخرج من هذه الأزمة بشكل أقوى.. سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة ..مصر تسير في الطريق الصحيح ..كنا نسير في طريق ظهرت إيجابيته على المؤشرات الاقتصادية وتوافر السلع في الأسواق..وصبرنا على الأزمة والبلاء سمكننا من تجاوزها»، لافتاً إلى أن كافة التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسى فيما يخص العاملين في المنظومة.