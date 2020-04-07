شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب طنطا يوضح ملابسات اكتشاف «حالة كورونا» بالمستشفي الفرنساوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة طنطا أن غرفة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية، رصدت حالة مصابة بفيروس كورونا، لسيدة تعمل مندوبة لإحدى الشركات المتعاقدة بالمستشفى التعليمي الجامعي، واتٌخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، في بيان، الثلاثاء، أن الحالة لسيدة تعمل مندوبة لإحدى الشركات المتعاقدة مع المستشفى التعليمي الفرنساوي وليست طبيبة أو ممرضة، وجرى نقلها لمستشفى العزل في كفر الزيات واتخاذ كافة الإجراءات الطبية لسلامة الأطباء والممرضين والممرضات والمرضى بمستشفيات جامعة طنطا، وذلك تحت إشراف إدارة مكافحة العدوى والترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالغربية.

وذكر عميد طب طنطا أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، وأن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي داخل كافة مستشفيات الجامعة والتنبيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأنه يتم التعامل بكل شفافية مع أي طارئ ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات.