شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تحصيل أقساط القرض الحسن للعاملين بـ«الأوقاف» 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، بتأجيل تحصيل أقساط القرض الحسن للعاملين بالوزارة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم تكن الأقساط مرتبطة بخروج الموظف على المعاش.
وأوضح بيان، أن ذلك يأتي إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن جميع العاملين بها مراعاة للظروف الحالية.
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