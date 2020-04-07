شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للمجموعة الوطنية للاستثمارات: راعوا أحوال العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمراعاة أحوال جميع العاملين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا)، وصرف مستحقاتهم كاملة، وعدم المساس بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، بالمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث طالب الوزير بتأجيل تحصيل أقساط أي سلف مستحقة على العاملين بالمجموعة لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تحافظ على سلامة العاملين بالمجموعة.