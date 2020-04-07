شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على شخصين في أسيوط لحيازة مواد مخدرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث تأمين الطرق بمحافظة أسيوط، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 11طربة حشيش و7لفافات من مخدر الأفيون، وعدد35 قرص أبيض اللون مجهول المصدر، وميزان حساس، وهاتف محمول.

تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة ببوابات أسيوط الجديدة

تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة ببوابات أسيوط الجديدة

تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة ببوابات أسيوط الجديدة

تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بلاغا يشير إلى تمكن قوات مباحث الطرق متمثلة في العقيد محمد حسني عبدالخالق، مشرف خدمات تأمين الطرق، والنقيب مصطفي عبدالساتر ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والسياحة، من ضبط السيارة ماركة بيجو 504 بقيادة المدعو/ن. م. ف مؤهل متوسط ومقيم الإبراهيمية محافظة الشرقية، وبرفقته المدعو س. ع. م مؤهل متوسط ومقيم بسرابيوم محافظة الإسماعيلية، أثناء قدومهما من طريق القاهرة- أسيوط/الجيش، أثناء تواجدهما ببوابة تحصيل الرسوم ـ دائرة قسم أسيوط الجديدة، وبحوزتهم عدد 11طربه لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 1100جرام، وعدد 7 لفافات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 500 جرام، وعدد 35 قرص أبيض اللون مجهول المصدر، بالإضافة إلى ميزان حساس وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.