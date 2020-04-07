شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة عامل مسجد بأوسيم لمخالفته تعليمات غلق المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة العامل إبراهيم خالد محمد أحمد، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، والتي أفادت بقيامه بفتح مسجد على بن أبي طالب – بقرية الزاوية – مركز أوسيم وأداء صلاة مغرب أمس الأول الأحد، جماعة بالمسجد، مع تواجده بالمسجد أثناء صلاة الجماعة.

وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء، انها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكدت الوزارة أيضًا على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.