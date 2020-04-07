شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الإعلام يفضح أكاذييب الإخوان ضد الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مصر نجحت في إطالة أمد البقاء في المرحلة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تجهيز المدن الجامعية في 7 جامعات لاستقبال الحالات المصابة بكورونا والتي لا تحتاج عناية مركزة، وذلك حتى تتفرغ المستشفيات للحالات المرضية الأخرى .

وأكد هيكل أن نسب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية لم تعد بنفس النسب المعتادة في مثل هذه الفترة من كل عام بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا.

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وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإعلام جزء من إدارة الأزمة الحالية لأنه يتيح المعلومات للجمهور ويقطع الطريق أمام المتربصين الذين يحاولون إثارة الفتنة.

واستكمل هيكل قائلا، الإعلام جزء من الأمن القومي للدولة ولذلك لا بد من توفير المعلومات له كما أن الحكومة تبادر بتوفير المعلومات منعا لبث الشائعات .

ولفت إلى أن كل من يسمع حديث الإخوان عن كورونا وتشكيكهم في الإجراءات التي تتخذها مصر «يستحقرهم»، مؤكدا أن الإعلام يفضح أكاذيبهم ضد الوطن.

وتابع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن اختيار الرئيس السيسي لكلماته ومكان ذكرها كان قويا في حديثه عن الأزمة الحالية.