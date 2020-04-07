شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فرض حجر صحي على قرية المعتمدية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت محافظة الجيزة إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد تنوه المحافظة بأنه حرصا على سلامة المواطنين سوف يتم حجرا صحيا على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتباراً من اليوم 7 / 4 /2020 بناءاً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة اربعة عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم .

وأكدت المحافظة في بيان الثلاثاء، على اتخاذ عددا من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة وأيضاً ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضيه حرجة إلى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات (التموين – التضامن – الجمعيات الاهلية) لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وسوف تعمل المحافظة وكافة اجهزتها على توفير أي متطلبات أخرى للقرية وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فوراً. كما كلف المحافظ كل من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية. وبدأت المحافظة في نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتي الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. فرض حجر صحي على قرية المعتمدية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.