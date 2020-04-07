شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الشرعية: 11 مليون جنيه إعانات لمواجهة مخاطر فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنفرت الجمعية الشرعية الرئيسية قياداتها في مختلف المحافظات للتعامل مع أزمة وباء كورونا، في إطار مجموعات لإدارة الأزمة شكلتها لهذا الغرض، من خلال توزيع مواد غذائية لغير القادرين والمتضررين، وتقديم الدعم النقدي للأسر، وتوزيع أدوات الوقاية والحماية من الفيروس، بجانب التوعية الصحية والاجتماعية، وذلك بتكلفة 11 مليون جنيه.

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وقال مصطفي إسماعيل، الأمين العام، إن الجمعية الشرعية الرئيسية انطلاقًا من واجبها الديني والإنساني ودورها الوطني بدأت في تشكيل مجموعات عمل لإدارة الأزمة من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في ربوع الوطن، من خلال 4 محاور.

أضاف أن محور إدارة الأزمة شمل الشق الطبي المتمثل في عمليات التطهير والتعقيم، ووسائل الوقاية الشخصية للمواطنين على مستوى المصالح والمكاتب الحكومية ووسائل المواصلات والنقل العامة والمحلات في قرى ومراكز الجمهورية، بتوزيع المطهرات والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الجمعية لم تكتف بهذا الشق، حيث طورت وسائل تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وبناء على تنسيق مع إدارة الأزمة بالجمعية والجهات التنفيذية للدولة.