شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة أزمة «كورونا» تناشد وسائل الإعلام عدم نشر أسماء المصابين بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، كواليس اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال «هيكل» إن اللجنة طالبت كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا، وعلى رأسها وزارة الصحة، وعدم ذكر أسماء المصابين أو تفاصيل بشأنهم، طبقاً للبروتوكولات الصحية الدوليةِ التي تؤكد على ضرورة عدم ذكر أسماء المرضى أو أي تفاصيل بشأنهم.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين.