«الأوقاف» تقرر خصم شهرين من بدلات إمام بالجيزة لتقصيره في العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم شهرين من جميع بدلات الإمام عمرو مصطفى رمضان خليل، لتقصيره في أداء مهام عمله، مع إنذاره بإنهاء خدمته، إذا تكررت المخالفة. جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، والتي أفادت بتخلفه عن متابعة غلق مسجده يوم الأحد الماضي، وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً، في المدة التي حددتها السلطة المختصة، نتيجة ما تشده البلاد من وباء فيروس كورونا.

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