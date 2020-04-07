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وفاة شاب مصرى بفيروس كورونا فى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصرى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصرى هناك بسبب الفيروس.

 

ومن المقرر دفن الشاب المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين بإيطاليا، وفقا لقناة روسيا اليوم.

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وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، بينهم 7 فى إيطاليا 7 ، و 3 فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا.

 

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