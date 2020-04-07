شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت".. اضغط على اللينك وعش جولة افتراضية بمعبد بن عذرا اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، للمعبد اليهودى فى مصر القديمة، حيث تم اطلاق الزيارة الافتراضية اليوم بالتعاون مع متحف جامعة هارڤرد، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و موقع Experience Egypt. ويمكنكم مشاهدة المعبد من خلال اللينك https://bit.ly/2lErBv1 ، كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة علي الفيسبوك والتويتر وانستجرام يوميا في تمام الساعة السابعة مساءا وذلك لمشاهدة موقع اثري جديد.

ويُعدّ معبد ابن عزرا أحد المعابد اليهودية الموجودة في مصر، ويقع في منطقة مصر القديمة، وهو من أكبر وأهم المعالم السياحية في هذه المنطقة، وتحتوي مكتبة المعبد على نفائس الكتب والدوريات اليهودية التي تؤرخ لوجود طائفة اليهود في مصر.

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وسُمي المعبد بهذا الاسم نسبة إلى عزرا الكاتب أحد أجلاء أحبار اليهود، ويُسمى أيضاً بمعبد الفلسطينيين أو معبد الشوام، ويعرفه الباحثون واليهود المحدثون بمعبد الجنيزا، نسبة إلى مجموعة وثائق الجنيزا الشهيرة التي وُجدت بها عام 1890. ووفقاً للكتب اليهودية فإن البقعة التي بني عليها المعبد محل كنيسة القديس ميخائيل هي مكان استخدمه النبي موسى (عليه السلام) للصلاة، بعد أن أصاب مصر الطاعون، وقد استخدمته غالبية طوائف اليهود في مصر على مر التاريخ، مثل اليهود العراقيين وهم اليهود القرائين، واليهود الشاميين والأشكناز والسفرديم، وانتهى به الحال كمعبد لليهود الربانيين بعد انتقال طائفة اليهود القرائين إلى القاهرة في العصر الفاطمي.

ويتكوّن المعبد من طابقين شأن عدد كبير من المعابد والمحافل اليهودية، الطابق الأول يستخدم للمصلين من الرجال، أما الثاني فخصّص للمصلين من السيدات، ويحتوي المعبد على صفين من الأعمدة الرخامية ذات التيجان البديعة تقطع الجناح المركزي.

ويأتى ذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار امس بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19). وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.