شكرا لقرائتكم خبر عن بدون النقيب.. مجلس نقابة البيطريين يعقد أول اجتماع طارئ بعد فترة من توقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة قد عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم، بناء على الطلب المقدم من 10 أعضاء من المجلس، على البريد الإلكترونى الرسمى للنقابة، فى الأول من أبريل 2020، مشيرا إلى أن الاجتماع تم بعد فترة طويلة من عدم انعقاد اجتماعاته، وذلك لمناقشة بعض البنود الهامة وأساسها: صرف الإعانات، والمنح العلاجية والاجتماعية، والاستثنائية، وإنهاء اجراءاتها، بحضور 12 عضو بالمجلس.

وأوضح على لليوم السابع: تم اعتماد كافة الإعانات تمهيدا للإدارة المالية، لإعداد الشيكات واعتمادها من قبل النقيب وأمين الصندوق لصرفها للأعضاء المستحقين، لأنها حالات طارئة، وتم اعتماد وجود دعم لكافة الأطباء البيطريين، حقائب تضم أغراض التطهير كل فى مكانه، وتم الاتفاق على طلب صرف 20 ألف جنيه للأطباء المتوفيين فى ظل الظروف التى تشهدها مصر جراء انتشار فيروس كورونا، و10 من النقابة العامة.

وأضاف: تضمن الاجتماع إصدار بيان من الدكتور السيد عبيد، الأمين العام، بعد اتصال هاتفى له، أمام كافة أعضاء مجلس النقابة، وأكد خلاله أن ما تم إثارته عبر صفحات الفيس بوك من مصروفات فى النقابة وأعضاء المجلس، بمراجعة المستندات تبين أنها جاءت نتيجة وجود خدمات نقابية استلزمت وجود اعضاء المجلس بصفة مستمرة ولفترة طويلة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، ولجنة الانتخابات، ولجنة تلقى الطلبات، كل هذه المصروفات كانت ضمن المبالغ التى أثيرت على صفحات "فيس بوك"، وأن حرصا من الأمين العام على موارد النقابة تم توضيح التعليقات التى تم تناولها بصفحات التواصل الاجتماعى.

وشارك باجتماع المجلس كل من: الدكتور محمد شفيق الأمين العام المساعد، ومن أعضاء المجلس: الدكتور مصطفى فايز، الدكتور محمد نبيل، الدكتور على سعد على، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور الحسينى محمد عوض، الدكتور حمدى شاكر، الدكتورة عبير موافى، الدكتور محمد دهمش، الدكتور محمد فكرى القرش، وانضم من خلال "الفيديوكونفرانس" كلا من: الدكتورة نبيلة البطراوى، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور ناجى سلام.

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كان قد قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن كافة الأوراق اللازمة لصرف الإعانات ومستحقات صندوق التكافل للأطباء البيطريين منتهية، إلا أن الصرف يحتاج إلى اعتماد مجلس النقابة العامة، وهو ما يصعب تنفيذه خلال الفترة الحالية، نظرا لصعوبة عقد اجتماعات إلي الآن تنفيذا لقرارات الحكومة، مشيرا إلى أن تعليق العمل بالنقابة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح العامرى، أنه تلقى العديد من المطالب الخاصة بإجراء تحقيق مع الأمين العام للنقابة، بشأن تصريحاته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لافتا إلى أن قرار الإحالة للتحقيق من عدمه هو قرار خاص بمجلس النقابة وليس النقيب طبقا للقانون واللائحة المعمول بهما، بالإضافة إلى التحقيق فى عدة أمور أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الإطلاع على أى أوراق، نتيجة لإغلاق النقابة، مطالبا أعضاء النقابة بالانتظار حتى تستقر الأمور، والوقوف على الحقائق، وعرضها كاملة بوضوح.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن عددا من أعضاء مجلس النقابة، أرسلوا طلبات من خلال البريد الإلكترونى، لعقد مجلس طارئ، إلا أنه لا يتسنى عقد مجلس للظروف التي تمر بها البلاد، أيضا.