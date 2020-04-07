النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طلبت نيابة عين شمس، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة مقتل شاب بطلق ناري طائش أسفل منزله، أصابه خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بينهما، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وكان شاب لقى مصرعه بعدما أصيب بطلق ناري أثناء مشاهدته لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات جيرة بمنطقة عين شمس، وتم نقل المتوفى للمستشفى، وانتقل رجال المباحث للمكان لضبط طرفي المشاجرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص أثناء تواجده في بلكونة شقته في عين شمس نتيجة لإصابته بطلق ناري في مشاجرة أسفل منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للقبض على المتهمين في الحادث.