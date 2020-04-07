"سقوط ملوك الكيف بطريق "القاهرة–أسيوط" وتحقيقات تعذيب الطفلة سجدة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"ميزان حساس وحشيش وأفيون".. سقوط ملوك الكيف بطريق "القاهرة–أسيوط"

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين طريق "القاهرة –أسيوط" تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط سيارة يستقلها شخصان وبحوزتهما (11 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1100جرام- 7 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، 35 قرص مجهول المصدر- ميزان حساس– هاتف محمول).

بمعدات حديثة ومواد معتمدة.. الداخلية تواصل عمليات المسح الدوري لتعقيم المنشآت الشرطية

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو لجهود الوزارة خلال عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية؛ من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

التحقيقات في تعذيب "ساجدة": الأب متعاطٍ للمخدرات.. والنيابة تكلف بفحص الأقارب

تستكمل نيابة إمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الثلاثاء، التحقيق في قضية تعذيب ربة منزل لطفلتها "ساجدة"، (6 أشهر)، وحرق جسدها وتشويه وجهها.

"قطعوه زي الدبيحة".. كيف انتقم إخوة "حواكة" من قاتل شقيقهم ببولاق؟

على بُعد خطوات من إحدى الكافيهات بشارع الملكة، أطلق "بصلة" النار على خصم صديقه، أصابت الطلقة "حواكة" ليسقط جثة هامدة بالقرب من محل يمتلكه أشقاؤه الذين أسرعوا لاكتشاف ما يدور، إلا أن القاتل لاذ بالهرب قبل الفتك به تاركا صديقه "شيطان" فريسة سهلة بين أنياب أشقاء الضحية.

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تحقيقات النيابة في "مشاجرة الملكة": بدأها "بصلة" وتوفي فيها "الشيطان وحواكة"

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت أمس، في منطقة بولاق الدكرور.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ14 أبريل

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أبريل؛ إداريا.

"بتبلغ عني الحكومة".. سر جملة انتهت بجريمتي قتل "في عز الضهر" ببولاق

كشفت التحريات الأولية لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات مقتل شابين، أمس الاثنين، بمنطقة بولاق الدكرور.

لخلاف على قطعة أرض.. إحالة صاحب محل قتل شابا بالجمالية للجنايات

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإحالة صاحب محل لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل شاب لخلاف على قطعة أرض وإزالة محلات عليها.

"كان بيتفرج من البلكونة".. رصاصة طائشة تُنهي حياة رب أسرة بعين شمس

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء مشاهدته لمشاجرة نشبت أسفل منزله بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.