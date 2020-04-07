تحت غطاء أمني.. إزالة 7 حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة وقسم شرطة البدرشين حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتحت غطاء أمني من قوات الأنم المركزي، تم إزالة 7 حالات تعدٍ بقرى (سقارة، دهشور، ميت رهينة، المرازيق) بمساحه ٣٦٠٠ متر.

وصادرت الحملة خلاطات وكميات من حديد التسليح والأسمنت وألواح خشبية، وتحفظت عليها بمخزن مجلس المدينة تحت إشراف اللواء محمد كمال.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحسم مع البناء على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة؛ حفاظا على الرقعة الزراعية.