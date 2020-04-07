النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في حريق مخزن ثلاجات بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات، حول واقعة حريق مخزن ثلاجات، في منطقة الأزبكية، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي هو الذي أدى إلى اندلاع الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق، وذلك قبل أن يتمدد إلى الأماكن والمساكن المجاورة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.