محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: مصطفى علي:
وجه رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، جزيل شكره وعميق امتنانه لنقباء المحامين العرب، والأمين العام للاتحاد، على ما تلقاه من تهاني.
وأكد "عطية"، في رسالة مصورة له، اليوم الثلاثاء: "ذلك أعطاني الأمل في أننا معا سننجح ونعطي روحا وثابة لهذا الاتحاد ليسهم إسهاما واجبا وعريضا في قضايا أمتنا العربية ولنستعيد وحدتنا ولنتأزر معا في كل قضايانا القومية".
وتابع: "ليمثل الاتحاد شعلة أمل وضاءة تهدي الأمة العربية إلى طريقها وتسهم في حل قضاياها، وبث بذور الأمل للجيل الحاضر والأجيال القادمة، وأنا أتطلع قريبا للالتقاء بكم وهذا يسعدني ويشرفني كثيرا".
كانت هذه تفاصيل خبر في رسالته لـ "المحامين العرب".. رجائي عطية: آمل أن نساهم معا في حل قضايا أمتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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