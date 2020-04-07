الأوقاف: تأجيل تحصيل أقساط القرض الحسن للعاملين بالوزارة 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتأجيل تحصيل أقساط القرض الحسن للعاملين بالوزارة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم تكن الأقساط مرتبطة بخروج الموظف على المعاش.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك يأتي إسهاما منها في التخفيف عن جميع العاملين بها مراعاة للظرف الآني.
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