"الأياتا": 25 مليون وظيفة في خطر بسبب غلق شركات الطيران جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، أن حوالي 25 مليون وظيفة معرضة لخطر الاختفاء مع تراجع الطلب على السفر الجوي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأضاف ألكسندر، في بيان له الثلاثاء، أنه تعتمد حياة حوالي 65.5 مليون شخص على صناعة الطيران وقطاعات السفر والسياحة، من بين هذه الوظائف 2.7 مليون شركة طيران، ومع استمرار قيود منع السفر الشديدة المستمرة لمدة 3 أشهر، هناك 25 مليون وظيفة في الطيران والقطاعات ذات الصلة معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم منها 11.2 مليون وظيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و5.6 مليون وظيفة في أوروبا، و2.9 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية، و2.0 مليون وظيفة في أمريكا الشمالية، و2.0 مليون وظيفة في أفريقيا ، 900 الف وظيفة في الشرق الأوسط .

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وقال رئيس "الاياتا"، في أحدث تحليل لموقف شركات الطيران بسبب فيروس "كورونا"، من المتوقع أن تشهد الشركات انخفاضًا في عائدات الركاب للعام بأكمله بمقدار 252 مليار دولار (-44٪) في عام 2020 مقارنة بعام 2019، ويعتبر الربع الثاني هو الأكثر أهمية حيث ينخفض ​​الطلب بنسبة 70٪ في أسوأ حالاته، وتحترق شركات الطيران من خلال 61 مليار دولار نقدا، وتدعو الشركات الحكومات إلى تقديم مساعدة مالية فورية لمساعدتها على البقاء والتعافي عندما يتم احتواء الوباء، مطالبا باحتواء الموقف بالدعم المالي المباشر، والقروض وضمانات القروض، ودعم سوق سندات الشركات، وإعفاء ضريبي.

وـضاف الكسندر: تقوم "الأياتا" بتحديد نطاق شامل لإعادة تمهيد الصناعة عندما تسمح الحكومات وسلطات الصحة العامة بإقلاع الطائرات مرة ثانية، سيكون من الضروري عقد سلسلة من الاجتماعات أو مؤتمرات على أساس إقليمي، تجمع بين الحكومات والمشاركين بالصناعة، يكون هدفها فهم ما هو مطلوب لإعادة فتح الحدود المغلقة ، والاتفاق على حلول يمكن تفعيلها وتوسيع نطاقها بكفاءة، حتي تواصل شركات الطيران ربط العالم بسرعة، ولا نريد تكرار الأخطاء التي وقعت بعد حادث 11 سبتمبر عندما تم فرض العديد من الإجراءات الجديدة بطريقة غير منسقة، وانتهى الأمر بفوضى من الإجراءات التي نعالجها إلى اليوم .

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