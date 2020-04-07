شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يتبرع بعشرين مليون جنيه لـ«تحيا مصر» لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، على ان يخصم المبلغ من مكافآت النواب لاشهر ابريل ومايو ويونيو.

وأعلن المجلس في بيان له الثلاثاء ان الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قد وجه دعوة للأعضاء من اجل المشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

و أضاف البيان ان استجابة النواب سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له من اجل زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين. .

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واكد البيان ان المجلس قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

وأشار البيان إلى ان مجلس النواب يعبر في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.

كما أشاد المجلس بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي احسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.

وأكد المجلس ضرورة التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو افضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.