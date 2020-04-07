شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للصحة.. الأزهر يعرب عن تقديره لكافة الطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفي العالم في 7 أبريل من كل عام باليوم العالمي للصحة الذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو «عام كادر التمريض».

وبهذه المناسبة، أعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية والأطباء وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء.

وأعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، مؤكدًا دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.