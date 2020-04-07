شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه رسالة لـ«أغنياء مصر»: أنفقوا على إخوانكم المتضررين من الوباء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام.

Advertisements

وقال شيخ الأزهر في الرسالة المصورة الثانية التي بثَّتها الصفحة الرسمية الخاصة به، إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراع في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.

كان شيخ الأزهر قد أكَّد- في الرسالة الأولى- أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكلِّ ما تُقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدِّمتها التباعدُ الاجتماعيُّ، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتبَ لنا النجاةَ جميعًا.