شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة»: نساهم في الحد من تفشى الوباء من خلال مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس القومي للمرأة، إن لجنة الصحة والسكان بالمجلس شاركت بسلسلة من الأنشطة التوعوية إيمانًا منها بضرورة مساندة الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا كوفيد 19.

وشددت الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان، في بيان، الثلاثاء، على الدور المهم للمجلس ولجنة الصحة والسكان في التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.