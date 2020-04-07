شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بسكك حديد مصر والمترو: الوزير وافق على صرف 750 جنيها منحة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحاج عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، موافقة المهندس كامل الوزير وزير النقل على صرف منحة بمبلغ 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق والشركات التابعة بمناسبة حلول شهر رمضان.

كان وزير النقل عقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور .

واستعرض الوزير الإجراءات التى تقوم بها هيئة السكك الحديدية لإعداد مستندات الطرح الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع الاستشارى REC النمساوى الألمانى وجامعة القاهرة، حيث جار الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل وآلية إنشاء الشركة التى ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة فى ضوء تعديل قانون السكة الحديد والذى سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات وانه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية فى حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع انشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم تقريبا، وذلك لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.