شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعيد 4 آلاف سائح كانوا عالقين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/، عن تسيير رحلة خاصة جديدة من خلال سفارتها في القاهرة؛ لإعادة 150 سائحًا من مواطنيها ظلوا عالقين في منتجعات البحر الأحمر بمصر.

وأشارت الوزارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية - إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 4 آلاف سائح إيطالي من مصر منذ بداية حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد.