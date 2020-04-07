شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مصر أول دولة بالعالم تتخذ اجراءات احترازية للحفاظ على عمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد وهب الله الآمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للقطاع الخاص حول عدم المساس بمرتبات العمال وعدم تسريح العمالة، أثلجت صدور عمال مصر في تلك الظروف التي يعيشها مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الآمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التدابير التي اتخذها الرئيس السيسى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تجعل مصر هي الأولى في العالم التي اتخذت تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الاعمال .

وأكد وهب الله ، أن توجيه الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة في تلك المرحلة تأتى ضمن حزمة القرارات التي تدعم الصناعة في ظل أزمة كورونا ، لافتا إلى أن القرار يوفر الأمان لتلك الفئة في هذه المرحلة.

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وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، قائلا:" نشكر الرئيس كاتحاد عمال وباسم كل عمال مصر لهذا القرار والذى يعكس مدى إحساس وشعور الرئيس بتلك الفئة ومدى اهتمام الدولة بعمال مصر في كافة المراحل وأنها تقف بجانبهم فى كل الأزمات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلا:"يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر دون المساس بمرتبات الناس، مضيفا: "طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل".

وقدم الرئيس الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذى يقدمه لمصر فى هذه الظروف، مضيفا: "ودعا الرئيس القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها".