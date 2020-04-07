الأوقاف تطلق خط ساخن وغرفة عمليات للإبلاغ عن أى تعديات على أعيان الوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية غرفة عمليات دائمة بمقر ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية للتعامل مع كافة التعديات على أعيان الوقف برئاسة المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة.
اللجنة بعضوية كل من: المهندس محمد حسني وكيل الوزارة للملكية العقارية، والمحققة رانيا عبد الفتاح، وكيل الوزارة للشئون القانونية، وضاحي محمود على مدير الملكية العقارية. وضمت اللجنة سناء عمر مدير عام شئون المناطق.
وتضم جميع مديرى مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية كل فيما يخصه.
وتكلف اللجنة بمواجهة أى تعديات على أعيان الوقف الخيري وتشديد الحراسة على جميع أعيان الوقف والحفاظ عليها من التعدي وتكليف مديري المناطق بتقديم تقرير يومي موضحا به حالات التعدى وكذا اتخاذ اللازم فيما يخصها فورًا.
وتم تخصيص 2 خط ساخن عن طريق الـ "واتس" لتلقى أى بلاغات عن أى تعد على أعيان الوقف وهما 01019134491/ 01011564149، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى حالة تعد.
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