شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة: «الأمم المتحدة» أشادت بجهودنا في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس القومي للمرأة إن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، أشادت بجهوده لضمان تبني منظور النوع الاجتماعي في خطة مصر لمواجهة فيروس كوفيد-19.

وأضاف بيان المجلس، الثلاثاء، أن ذلك يتضح من إصدار أول ورقة سياسات تحدد «خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19»، والبدء في المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معًا.