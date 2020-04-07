شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام عن كورونا: الدولة تعمل على إطالة المرحلة الثانية قدر الإمكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن «الوضع الاقتصادي في الحظر الجزئي صعب للغاية، فما بالنا عند تطبيق الحظر الكامل إذا حدثت إصابات كبيرة»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إطالة المرحلة الثانية قدر الإمكان لعدم الدخول في إصابات كبيرة.

وتابع «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن المرحلة الأولى شملت انتشار فيروس كورونا هامة للغاية، لأنها شملت الإجراءات الاحترازية للمواطنين وتوعية المواطنين.

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ولفت إلى أن أكثر من 80% من المصابين بفيروس كورونا ليسوا في حاجة إلى مستشفيات، ولذلك المستشفيات ستعمل بالصورة الطبيعية، وسيتم توفير العناية المركزة للحالات التي في حاجة لها، معقبًا: «الحمد لله احنا ماشيين في المعدلات الطبيعية جدًا اللي ما تخوفش».

وذكر أنه لا يوجد إعلاميين أو قنوات مفضلة لدى المسؤولين أو الوزراء، معقبًا: «لا يوجد محاذير في هذا الأمر على الإطلاق». وتابع «هيكل»، أنه لا يوجد أي تضارب بين منصفه وبين دور الهيئات الإعلامية، والعمل في الإعلام يجري بالتنسيق مع هذه الهيئات، لافتًا إلى أن هذه الهيئات ليس من وظيفتها وضع سياسة إعلامية، وهذا الأمر اتضح بصورة كبير السنوات الخمس التي لم توجد فيها وزارة إعلام.

وأشار إلى أن الحظر الكامل وارد، ولكنه ما زال بعيدًا، لافتًا إلى أن الدولة وضعت الكثير من الإجراءات للتعامل مع أزمة كورونا طبقًا لمقتضيات الحالة.