شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 19.. رفاهية الحجر الصحي بسويسرا والليلة تزيد عن 800 دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فندق ومنتجع فاخر في سويسرا خدمة Covid-19، التي تقدم للعملاء الأثرياء شقق حجر صحي راقية مع توصيل الوجبات والخدمات الطبية، وتشمل الشقق العديد من وسائل الراحة الأخرى التي تتماشى مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك إتاحة اختبار الفيروس في الغرفة.

وقال ألكسندر هوبنر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Le Bijou Hotel & Resort، إن شقق الحجر الصحي في زيوريخ وزوغ ولوسيرن، يصل عددها إلى 42 وحدة كاملة، ونحو النصف يشغلها الضيوف في الوقت الحالي، وهى متاحة بأسعار تصل إلى 822 دولارا في اليوم.

Advertisements

ولا يتضمن ذلك الخدمات الخاصة، مثل الفحوصات الطبية من الأطباء أو الممرضات واختبارات الفيروسات داخل الغرفة. وقال هوبنر إن «Le Bijou» دخلت في شراكة مع خدمة رعاية صحية سويسرية خاصة لتقدم للضيوف زيارات ممرضة مرتين يوميا مقابل 800 دولار إضافية، أو حتى اختبار فيروس داخل الغرفة مقابل 500 دولار. وقال إن الشركة لم تقدم أي اختبارات حتى الآن.

وسجلت الشركة خمسة حجوزات لخدمة Covid-19 الجديدة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن جميع الوحدات قادرة على العمل من دون موظفين، بما في ذلك تسجيل الوصول، بحيث يكون للعملاء خيار البقاء في عزلة تامة.

وتعد خدمة Covid-19 وسيلة جديدة لمواصلة توليد الدخل خلال الأزمة، بعد ما توقف نشاط الفنادق بسبب إغلاق المطاعم، والأنشطة السياحية والتجمعات الكبيرة.

ويكتب موقع Le Bijou: «قم بتحويل شقتك في Le Bijou إلى مركز صحي خاص: مع المتخصصين الخارجيين، نقدم خدمات الرعاية الصحية مثل التمريض وتوصيل الطعام وخدمة الطهاة الشخصيين، كل ذلك بأقصى قدر من النظافة وتحت السيطرة الطبية».