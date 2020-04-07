شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: تصنيع ٢٠٠٠ كمامة يوميا للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، أعمال تصنيع وإنتاج الكمامات، بورش كلية التربية النوعية وذلك بحضور الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والوكلاء.

وقالت مصطفى إن تصنيع الكمامات الجديدة يأتي في اطار الخطوات التي اتخذتها الجامعة برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكخطوة إيجابية من الجامعة، للمشاركة في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

وأكدت نائب رئيس جامعة بنها، أن الورش تستهدف إنتاج يومى 2000 كمامة، يتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية ببنها، إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها، والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا. مضيفة أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالورشة من خلال إجراء التعقيم الدورى للورشة، إلى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.