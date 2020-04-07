شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» و«بومبيو» يبحثان هاتفيًا جهود التصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن الوزيريّن «شكري» و«بومبيو» تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الاقليمية.