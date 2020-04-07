شكرا لقرائتكم خبر عن شكري و«بومبيو» يبحثان هاتفياً الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو»، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس «كورونا» والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ أن الوزيريّن «شكري» و«بومبيو» تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الاقليمية.