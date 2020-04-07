شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: السيسي مطمئن لكافة استعدادات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، ورئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن مصر خلال الـ 6 أعوام الماضية كانت في مواجهات متتالية بداية مما حدث في 30 يونيو 2013 مرورا بالحرب على الإرهاب، وصولا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عملية توازن دقيقة بين الأمور الخاصة بحياة المواطن وصحته وكذلك البرامج الاقتصادية المعمول بها. وأكد أن هناك اطمئنان لدى الرئيس بأن الدولة مستعدة لأي شئ، ووجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية واحتياطي مالي.