شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تشغيل ٥ قطارات إضافية بالوجه البحري غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الاضافيه على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا فقد قامت الهيئة بتشغيل (قطارين) ما بين القاهرة منوف كفر الزيات والعكس وتشغيل (قطار) ما بين القاهرة منوف طنطا وتشغيل (قطارين) ما بين منوف طنطا والعكس لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجه البحري.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل (٤٩) قطار إضافي على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة حيث تم تشغيل عدد (٢٨) قطار يوم ٣٠ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٣١ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٢ ابريل، وعدد (٦) قطارات يوم ٤ ابريل، وعدد (٤) قطارات يوم ٥ ابريل، وعدد (٢) قطار يوم ٦ ابريل، وعدد (٥) قطارات يوم ٧ ابريل ٢٠٢٠.