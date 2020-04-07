شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتصالات النواب»: الشائعات في وقت الأزمات جريمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها ان نشر الشائعات في وقت الازمات جريمة مشيرا انه الدولة تتخذ الاجراءات القانونية مع مروجي الشائعات ومثيري البلبلة.
وأضاف «بدوي» في بيان له «للأسف الشديد كمية شائعات نشرت اليوم بدون أي مصدر ليس هدفها إلا بث الهلع والرعب للناس رغم صدور بيان رسمي يوميا»، وتعامل الدولة والحكومة بشفافية في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا انه تلقي العديد من المكالمات الهاتفية من أهالي قري أجهور الكبري وامياي وكفرمنصور مركز طوخ بسبب هذه الشائعات التي نشرت حيث اكد للجميع أنه لايوجد أي حالات ايجابية بهذه القري.
أوضح بدوي في بيانه على صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أنه بالنسبة لما نشر ايضا بوفاة حالات اليوم داخل الحجر الصحي بقها فالحقيقة هي وفاة حالة واحدة وليس حالات منذ ساعات لمواطن من بنها شارع جميل والذى كان محجوز من 5أيام مشيرا ان المناطق التيي سجلت حالات اليوم بعيدة عن الشائعات المثارة وتتبع بنها وشبين القناطر وبهتيم شبرا الخيمة والخانكة حتي الآن مؤكدا ان معظم ماينشر من وجود اصابات وحالات اشتباه على السوشيال ميديا شائعات.
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