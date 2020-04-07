سمير فرج: رفع استعداد 45 مستشفى عسكريا بطاقة 12 ألف و300 سرير

تحدث اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، حول كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن أزمة كورونا.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي أبلغ شعب مصر أن كل إمكانيات القوات المسلحة موجهة لخدمة الشعب المصري، وكلمة الرئيس عبارة عن رسالة طمأنة إلى المصريين بأن القوات المسلحة تؤمن الحدود في نفس وقت مواجهة كورونا».

وتابع: «القوات المسلحة تعمل بطريقة علمية وتمتلك أفضل مركز إدارة أزمات في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن مستشفيات القوات المسلحة وفرت 4 آلاف سرير وغرفة رعاية، فضلا عن مستشفيات متنقلة جاهزة للانتقال.

وأضاف أنه تم رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكريا بطاقة 12 ألف و300 سرير من بينها 22 مستشفى للعزل بطاقة 4 آلاف سرير فضلا عن ألف سيارة إسعاف، ومعامل مركزية تفحص 2200 عينة يوميا.