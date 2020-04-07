شكرا لقرائتكم خبر عن بكامل الطاقة الإنتاجية.. «مدبولي» يوجه باستمرار العمل بمصانع وشركات قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

استعرض الوزير خلال اللقاء جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان والتى تم البدء في تنفيذها تجريبيا في محافظتى الفيوم وبنى سويف وحققت نتائج جيدة، أسهمت في تحسين منظومة تداول الأقطان، خاصة وأن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التي كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته.

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وأضاف «توفيق» أن التقرير المتعلق بتقييم التجربة في الفيوم وبنى سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن في ٢٠٢٠.

وفيما يتعلق بمنظومة تطوير المحالج، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك ٣ محالج يجرى العمل على تطويرها، وستدخل الخدمة مع نهاية صيف ٢٠٢٠، لتضاف إلى محلج الفيوم الذي تم تطويره وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبى، وأن يستمر العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، على أن تراعي كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة لخدمة الأغراض الطبية في كافة مواقع العمل والإنتاج.