شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المدارس كاستراحات للمراقبين خلال امتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، بدأت فرش عدد من المدارس وتجهيزها بعدد من الأسرة والمفروشات كاستراحات للمعلمين بامتحانات الدبلومات الفنية، والتى من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، وامتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ 7 يونيو المقبل، وفقا لتأكيدات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بأنها ستتم فى موعدها دون تغيير. وأضاف المصدر أن قرار استخدام المدارس والمنشآت التعليمية كمراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا أو استخدامها للحجر الصحى هو قرار سيادى تختص بإصداره مؤسسات الدولة العليا، مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، بعد توصية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وفقا لمؤشر انتشار الوباء.

وأشار إلى أن عدد المدارس فى مصر يبلغ نحو 56 ألفا و500 مدرسة بمختلف المحافظات، وأنه تم تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية من اليوم الأول لتعليق الدراسة، وفى حال قررت الدولة استخدام المدارس ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه «كورونا» أو استقبال المصابين أو عزل المشتبه فى إصابتهم، فسيتم فتح أبواب جميع المدارس، مع توفير آلاف المتطوعين من العاملين بالوزارة. ولفت إلى أن هيئة الأبنية التعليمية لديها قائمة بالمدارس التى تقع بعيدًا عن الحيز العمرانى المتكدس، وذات المساحات الكبيرة، مثل المدارس اليابانية والدولية، الجاهزة لخدمة الدولة فى هذه الظروف الصعبة. فيما لم تمض سوى أيام قليلة على بدء إجراءات تعقيم وتطهير المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، خلال فترة تعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».