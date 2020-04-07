شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جديدة للعزل.. ومدارس ومراكز شباب لاستقبال الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظات الدلتا والإسكندرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حال دخول مصر المرحلة الثالثة من الانتشار بعدة خطط بدأت بتجهيز مستشفيات للعزل الكلى للمرضى، وحولت مدارس ومراكز شباب لاستقبال أى حالات تزيد عن قدرة المستشفيات المخصصة للعزل.

فى الدقهلية، أعلن المحافظ، الدكتور أيمن مختار، استعداد المحافظة بخطط استراتيجية لمواجهة السيناريو الأسوأ حال حدوثه. وأعلن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تجهيز 43 مدرسة كاستراحة، بها كافة سبل الإعاشة، كما خصصت مديرية الشباب والرياضة 13 مركز شباب لاستقبال أى حالات.

وأعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بدء إنشاء مبنى كامل للعزل، يضم 35 جهاز تنفس صناعى وغرف لاستقبال حالات العزل. وافتتحت مديرية الصحة مستشفى «تمى الأمديد» للعزل، وبدأ التشغيل والاستقبال الفعلى، كما جهزت مستشفى نبروة لدخول الخدمة.

وفى الإسكندرية، قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، لـ«المصرى اليوم»، إن المحافظة تنفذ خططا عاجلة لرفع كفاءة المستشفيات، لاستقبال أى تداعيات خاصة بالفيروس حال الإعلان عن الدخول فى المرحلة الثالثة.

وقال الدكتور وائل نبيل، عميد طب الإسكندرية، إن مستشفيات الجامعة لديها أكثر من 3300 سرير و180 جهاز تنفس صناعى، ونحو 700 طبيب مقيم، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس، وتشارك الجامعة بـ70 طبيبا. وفى دمياط، قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إن هناك ٣ ملفات أُرسلت للوزارة تخص ٣ مستشفيات بالمحافظة لتحديدها لتكون مستشفيات عزل، مرجعا تزايد حالات الإصابة بالمحافظة لعدم استجابة المواطنين لتعليمات الحظر.

فى القليوبية، قال الدكتور طارق العيسوى، المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، إن المستشفى به 65 جهاز تنفس يعمل، و15 داخل الصيانة، مؤكدا أنه من المقرر تزويد المستشفى بـ25 جهازا جديدا، كما تم انتداب 6 أطباء للعمل بمستشفيات العزل بقها، فيما اتخذ مستشفى بنها الجامعى إجراءات احترازية حال الدخول بالمرحلة الثالثة.

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وأنهت الغربية استعداداتها لاستقبال المرحلة الثالثة، معلنة اختيار أماكن خارج الكتلة السكنية لتحويلها إلى مستشفيات عزل، وتجهيز ٨ أماكن وتزويدها بالأسرة والأجهزة الطبية.

وأعلن المحافظ، الدكتور طارق رحمى، تخصيص أقسام للعزل لحالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس فى 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن مستشفى صدر المحلة به 163 سريرا، و8 أسرة عناية مركزة، كما يوجد بمستشفى حميات المحلة 116 سريرا و6 أسرة عناية مركزة.

وأعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، توفير أماكن للعزل الطبى تستوعب 5000 شخص.

وفى كفرالشيخ، استعدت المحافظة لمواجهة الأزمة بتخصيص مستشفى بلطيم المركزى، وتضم ١١٣ سريرا مجهزا، كمستشفى للعزل.

وأعلن المحافظ، اللواء جمال نور الدين، أن كفرالشيخ فى مرحلة الأمان، لكننا «وضعنا فرقا طبية بكافة الأكمنة الحدودية للكشف على جميع الوافدين للمحافظة».

وأشار إلى إنشاء معمل للتحليل مزود بجهاز «Pcr» لتحليل عينات الكورونا، وتجهيز 26 مدرسة لإقامة الأطباء.

وفى المنوفية، قررت مديرية الصحة تحويل مستشفيات الرمد بـ«شبين الكوم ومنوف وأشمون»، ومستشفى بركة السبع المركزى إلى عيادات خارجية لإجراء العمليات الجراحية العاجلة والنساء والتوليد، وتحويل صدر شبين الكوم إلى مستشفى للعزل بـ115 سريرا، وإخلاء مبنى الداخلى بمستشفى منوف العام لتحويله إلى عزل بـ222 سريرا، ومستشفى سرس الليان بـ112 سريرا، ومبنى بمستشفى الباجور إلى عزل بـ200 سرير، وتخصيص 47 سريرا بمستشفى حميات شنتنا للعزل، وتحويل حميات أشمون ومستوصف الصدر للعزل بـ66 سريرا، و215 سريرا بمستشفى تلا، والمبنى الجديد بمستشفى زاوية الناعورة بـ115 سريرا، ومستشفى السادات بـ115 سريرا، ومستشفى أشمون بـ235 سريرا، والمبنى القديم بمستشفى قويسنا بـ157 سريرا، وتحويل الأقسام الداخلية بمستشفى الشهداء للعزل بـ152 سريرا، وحميات منوف بـ200 سرير، والقسم الداخلى بمستشفى صدر منوف بـ56 سريرا.