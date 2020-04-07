شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات الصعيد تستعد للمرحلة الثالثة فى مواجهة «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظات الصعيد تدابيرها الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بتنسيق متكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، تتعلق بعمليات التعقيم، والتطهير والنظافة العامة، وتوفير أماكن العزل للمشتبه بإصابتهم، وتخصيص مستشفى للعزل بكل محافظة، حال تفشى الوباء، ودخول مرحلته الثالثة.

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وأنشأت المنيا غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات بكل وحدة محلية، للتواصل مع المواطنين، ورصد مناطق الاشتباه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعة، ونقابة الأطباء، ومرفق الإسعاف، عقب قرار وزارة الصحة بفرض الحجر الصحى على قريتى (أبوجرج والقيس) بمركز بنى مزار، لارتفاع أعداد الإصابة.

ورغم خلو الوادى الجديد حتى الآن من أى إصابة، إلا أن المحافظة استعدت للمرحلة الثالثة، حال ارتفاع أعداد الإصابات، وبدأت أسيوط إجراءات تجهيز مستشفيى الراجحى بالجامعة وأبوتيج المركزى، لتحويلهما إلى مستشفيات للعزل. ورفعت الأقصر كفاءة 6 مستشفيات بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية لدعم مستشفى العزل بالسلع والمواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر، فيما أعلنت مديرية التعليم الاستعداد الكامل لتجهيز 14 مدرسة، حال اتخاذ أى إجراءات تخص السيناريو الثالث لمواجهة الفيروس.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، تخصيص 3 مستشفيات جديدة لاستقبال المواطنين المشتبه بإصابتهم، وهى (الواسطى والفشن وناصر)، بجانب مستشفى الحميات والصدر.