شكرا لقرائتكم خبر عن خالفوا قرار الحظر.. غلق 13 محلًا لمدة شهر في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة 13 محلا تجاريا بدائرة القسم لمدة شهر، لاختراق أصحابها قرار الحظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد أنه أثناء متابعة قوة أمنية التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر تبين مخالفة أصحاب 13 محلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة منذ بداية تطبيق الحظر رغم قرار الحظر. تم تغريم المخالفين غرامات مالية وإغلاق محالهم بالتنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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