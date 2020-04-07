شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بطاطين بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، مساء الثلاثاء، على حريق نشب داخل مصنع للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الإدارة بنشوب حريق داخل مصنع للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد ١٢ سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بجزء من صالة الإنتاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.